La notte nel cuore, anticipazioni 21 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 21 ottobre 2025

Esma decide di tenere il bambino dopo che la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell’utero, spiegandole che interrompere la gravidanza comprometterebbe definitivamente la possibilità di avere figli in futuro. Mentre Sumru e Nihayet la supportano, Canan e Hikmet cercano di dissuaderla sostenendo che Esat non la sposerà mai. Successivamente, Canan confida a Bunyamin la sua intenzione di appropriarsi del bambino dopo la nascita. Nel frattempo, Tahsin si reca nuovamente alla villa Sansalan con l’obiettivo di sfrattare i suoi oppositori, mentre Samet accusa un malore. Ricoverato in ospedale, gli viene diagnosticata un’emorragia cerebrale che porta a una paralisi; successivamente viene trasferito presso un ospedale universitario ad Ankara. La famiglia Sansalan si confronta su chi debba assumere il ruolo di tutore legale del padre.

Intanto, la polizia non riesce a trovare il corpo di Gurcan nel giardino di Tahsin, poiché Nuh lo ha nascosto in un luogo segreto. Questo alimenta nuove tensioni, soprattutto quando Nuh si oppone al fatto che Melek continui a interagire con Cihan. Esma ribadisce la volontà di portare avanti la gravidanza nonostante le pressioni contrarie, mentre Canan continua a pianificare i suoi stratagemmi per impossessarsi del bambino. Nel frattempo, Nuh e Sevilay apprendono con entusiasmo che è disponibile una data per il loro matrimonio già nella settimana successiva.

Esat, trovato in una sempre maggiore difficoltà per la presenza del fratello, prova a cercare un’intesa con Nuh per ottenere il suo supporto durante una riunione del consiglio di amministrazione. Tuttavia, nonostante l’iniziale apparente collaborazione, Nuh lo ostacola rendendo pubblica la sua opposizione in riunione e causandogli ulteriore umiliazione. Senza via d’uscita, Esat è costretto a seguire gli ordini di Cihan e accettare il matrimonio con Esma. I due vengono sposati la sera stessa, ma poche ore dopo la cerimonia, Esat si alza dal letto, si riveste e lascia la ragazza da sola.

Nel frattempo, Cihan organizza una serata speciale per chiedere a Melek di sposarlo. Anche Nuh sorprende Sevilay pianificando un momento intimo: l'attende con i DVD dei suoi film romantici preferiti e le propone di guardarne uno insieme, alimentando il clima di intimità e complicità…