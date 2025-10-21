La notte nel cuore, anticipazioni 26 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 26 ottobre 2025

Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek, che accetta con gioia. Nel frattempo, Tahsin, Nuh e Sumru prendono possesso della villa Sansalan, costringendo gli altri residenti a trasferirsi altrove. Tuttavia, Hikmet, in qualità di co-proprietaria, decide di rimanere nella villa. Esat e Harika, profondamente delusi dagli eventi, rinnegano Sumru come madre. Nel frattempo, Nuh scopre da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di essere responsabili della morte del marito Gurcan.

Cihan confida a Sevilay che il padre di lei è deceduto e che lui era presente al funerale con l’intento di conoscere almeno i fratelli di Sevilay, ma le circostanze non gliel’hanno permesso. Quando Nuh viene a sapere dell’incontro tra Cihan e Sevilay, si infuria e colpisce Cihan con un pugno, rompendo anche un bicchiere davanti ai piedi di Sevilay. Quest’ultima decide di andarsene con Cihan, ignorando le proteste accese di Nuh. Cihan riaccompagna Sevilay a casa, mentre Nuh, rimasto solo con sua sorella, ascolta il messaggio lasciatogli da Sevilay. Pentito del suo comportamento e deciso a riallacciare i rapporti, Nuh cerca un modo per farsi perdonare dalla futura sposa.

In un atto impulsivo, Nuh si introduce nella villa Sansalan. I ripetuti inviti ad andarsene portano Turkan a chiamare la polizia. Nuh viene quindi arrestato, portato in centrale e rinchiuso in cella. Altrove, Sumru accompagna Tahsin in aeroporto e, mentre torna a casa da sola, ha un incidente d’auto finendo fuori strada. Hikmet, che la stava seguendo, decide di non soccorrerla. Dopo aver ripreso conoscenza, Sumru riesce a uscire dall’auto e viene portata in ospedale da due passanti.

Cihan torna a mettere pressione su Melek con un ultimatum: scegliere tra lui e il padre di suo figlio o il fratello. Melek dichiara di non poter scegliere tra le due famiglie. Intanto, Esat ha una lite con Esma perché non vuole condividere la stanza da letto con lei. Nel frattempo, Cihan affronta duramente Nuh e arriva quasi a ucciderlo dopo aver scoperto il piano ordito da quest’ultimo per spaventare Hikmet, che ha finito per coinvolgere anche Harika contro la sua volontà. Quando Sumru viene a sapere del comportamento di Nuh, lo sgrida severamente.

Cihan insiste con Melek affinché apra gli occhi sulla vera natura del fratello. Dopo una sofferta riflessione, Melek prende infine la difficile decisione di abbandonare la propria famiglia per andare via con Cihan, nonostante tutto… Seguici su Instagram.