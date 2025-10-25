La notte nel cuore, anticipazioni 28 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 28 ottobre 2025

Nuh, cercando di mantenere la calma, si confronta con Hikmet, la quale nega ogni accusa. Inizialmente lui le crede, ma poco dopo decide di controllare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e vede Hikmet avvicinarsi all’auto di Sumru subito dopo l’incidente. Nel frattempo, Hikmet prende con sé Harika per andare a trovare Samet ad Ankara. Tuttavia, qualcosa va storto durante il viaggio: le due accettano una bevanda da una venditrice ambulante e in breve tempo iniziano a sentirsi molto assonnate.

Successivamente, Cihan ha un duro scontro con Nuh e arriva quasi a ucciderlo, dopo aver scoperto il piano orchestrato per spaventare Hikmet; piano nel quale, involontariamente, è stata coinvolta anche Harika. Quando Sumru viene a sapere delle azioni di Nuh, lo rimprovera duramente. Intanto Cihan mette pressione su Melek e cerca di farle capire la verità riguardo a suo fratello. Nonostante le difficoltà, Melek decide di separarsi dalla famiglia per andare via con Cihan. Tuttavia, quando Nuh minaccia di togliersi la vita, la ragazza cambia idea e sceglie di restare nella casa di Tahsin.

Bünyamin e Canan discutono delle loro strategie per aumentare il proprio potere e concordano sul fatto che la scelta migliore sia sostenere Tahsin. La situazione degenera ulteriormente quando Nuh viene accusato da Hikmet di tentato omicidio nei confronti di Harika e della stessa Hikmet, portandolo all’arresto. Per vendetta, Nuh denuncia Hikmet alle autorità per aver tentato di uccidere Sevilay e Melek mesi prima. Entrambi trascorrono la notte in cella in attesa dell’interrogatorio.

Più tardi, Esma cade dalle scale in circostanze sospette, lasciando pensare che Esat l'abbia spinta, mosso dal desiderio di impedire la nascita del loro bambino. Per fortuna, una volta ripresa conoscenza, Esma risulta illesa. Cihan obbliga Melek a cenare fuori con lui e le mostra il modulo della richiesta di matrimonio: ha deciso di fissare le nozze per il venerdì successivo…