La notte nel cuore, anticipazioni 9 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di giovedì 9 ottobre 2025

Esat mette Sumru davanti a una scelta difficile: o i gemelli, o lui e Harika. La donna, sconvolta dalle parole del figlio, torna a casa, ma il giorno successivo si interroga se recarsi o meno in ospedale. Intanto, i medici informano la famiglia Sansalan che le condizioni del paziente sono sempre più gravi. Esat e Hikmet, preoccupati che Cihan possa prendere il posto di Samet, iniziano a stringere un’alleanza per difendere i propri interessi.

Nel frattempo, Nuh si prepara a chiedere la mano di Sevilay, ricevendo da Melek alcuni consigli su come affrontare le sue insicurezze e la gelosia. I medici rivelano che Bunyamin è un donatore compatibile; tuttavia, quando i familiari cercano di contattarlo, scoprono che il suo numero è ancora irraggiungibile. Cihan decide quindi di sfruttare le sue conoscenze per rintracciarlo. Nel mentre, Bunyamin è impegnato in un viaggio personale: cerca risposte sul proprio passato visitando il vecchio custode dei Sansalan, che lavorava con sua madre. L’uomo gli racconta come la donna sia stata ingannata da Samet, al punto da restare incinta di lui.

Melek sostiene Sumru accompagnandola in ospedale e lì si scontra duramente con Esat e Harika. Tuttavia, riesce a imporsi nell’acceso confronto, guadagnandosi il rispetto degli altri. Poco dopo, Melek incontra Cihan e tra i due torna finalmente la pace. Altrove, Turkan riversa la sua invidia su Esma; osservando al collo della ragazza un ciondolo a metà cuore, scopre l’altra metà gettata nel cestino nella stanza di Esat e intuisce così la relazione tra i due.

Nel frattempo, mentre sta guidando di ritorno a casa, Bunyamin viene fermato dalla polizia. Successivamente, davanti alla famiglia Sansalan, inizia una trattativa: Hikmet, Cihan, Harika ed Esat cercano di convincerlo a sottoporsi all’intervento per donare un rene e salvare Samet. Tuttavia, Bunyamin non vuole privarsi dell’organo senza ottenere nulla in cambio e pone delle condizioni alle quali la famiglia è costretta a cedere.

Nuh organizza una cena romantica durante la quale pone finalmente la fatidica domanda a Sevilay, chiedendole di sposarlo. Tuttavia, il giorno seguente si comporta in modo brusco e distaccato, lasciando la ragazza confusa. Di fronte all'insistenza di Sevilay per avere una spiegazione, Nuh confessa di essere tormentato dal sospetto che ci possa essere stata intimità tra lei e Cihan. Ferita dalle sue parole e profondamente delusa, Sevilay lo schiaffeggia, gli restituisce l'anello di fidanzamento e fugge via. Melek, accorrendo in suo aiuto, la conduce in una pensione dove trascorrere la notte…