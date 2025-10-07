La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 12 a sabato 18 ottobre 2025

Curro mostra un evidente interesse per Angela, ma la ragazza nota subito la presenza di Martina. Durante la festa organizzata dai conti de Ballester, Curro sorprende Martina in compagnia di Jacobo. Intanto, il duca de Carril torna a farsi vivo, offrendosi di aiutare la famiglia, ma Vera diffida delle sue intenzioni, conoscendo bene il vero carattere del padre Gonzalo: tutt’altro che disinteressato o caritatevole.

Petra mette in guardia Cruz, avvertendola che Leocadia gode di una certa influenza negli ambienti sociali più importanti. Nel frattempo, Manuel si emoziona nel vedere suo figlio giocare con un aeroplanino di legno, immaginandolo un giorno pilota come lui. Catalina, in ansia per la gravidanza, confida a Jana che, se qualcosa dovesse andare storto durante il parto, vorrebbe che fosse lei a occuparsi dei gemelli. Tuttavia, Manuel lo scopre e rimane profondamente ferito, credendo di essere stato escluso. In realtà, Catalina non lo ha coinvolto solo per proteggerlo dalla madre.

Cruz, con la sua solita malizia, insinua il dubbio che il figlio di Jana non sia di Manuel. Jana reagisce prontamente e mette a tacere ogni sospetto. Don Ricardo, invece, confessa a don Rómulo la paura di rivedere sua moglie Ana, temendo la sua reazione alla vista.

Alonso affronta Lorenzo dopo aver scoperto che non solo non difende i de Luján, ma addirittura parla male di loro. Tuttavia, una proposta inaspettata del capitano lo porta a riconsiderare la questione. Nel frattempo, Leocadia ordina ad Angela di lasciare La Promessa, ma la giovane si ribella: non intende più obbedirle e rifiuta di andarsene.

Il dottor Ferrer concede finalmente a Catalina di alzarsi e tornare alla sua vita quotidiana, anche se tutti cercano di nasconderle la grave crisi economica della famiglia. Intanto, la passione tra María Fernández e Samuel cresce ogni giorno, nonostante la ragazza tenti di reprimere i propri sentimenti. Cruz resta ferma nella decisione di non cedere il palazzo ereditato dal padre a Catalina e accusa Manuel di mancare di ambizione.

Vera, decisa a continuare le sue indagini, fa domande su una misteriosa Lola, attirando i sospetti di Pia. Lorenzo, dal canto suo, propone un prestito generoso ai de Luján, ma tutti esitano, ricordando come in passato si fosse già impossessato di parte della loro proprietà.

Angela, nel frattempo, scrive una lettera importante che potrebbe cambiare il suo destino e chiede a María Fernández di recapitarla in segreto. Ricardo tenta di riappacificarsi con suo figlio Santos, ma la discussione degenera, costringendo don Rómulo a intervenire e rimproverare duramente il ragazzo.

Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità: Manuel desidera che almeno il palazzo di Cádiz venga lasciato a Catalina, ma Cruz si oppone categoricamente. María vive un rapporto altalenante con Samuel, ancora segnato dagli eventi passati, mentre la Marchesa affronta il fotografo per scoprire chi lo ha ingaggiato.

Il ritorno di Martina a La Promessa lascia tutti senza parole, soprattutto quando presenta Jacobo come suo futuro sposo. Alonso rifiuta di dare denaro a Cruz per pagare il ricatto del fotografo, mentre la crisi economica inizia a pesare anche sulla servitù, in particolare in cucina. Jana si offre di controllare i conti per aiutare, ma Cruz la ferma bruscamente e la insulta.

Manuel cerca di rassicurare Catalina, promettendole che tutto si sistemerà e che ora l’unica cosa che conta è il loro bambino. Intanto, Vera e Teresa temono che Pia le abbia sentite parlare della camera segreta e, insieme a Lope e Marcelo, decidono di non entrarci più e di mantenere il silenzio.

Angela cerca di distrarre Catalina e allo stesso tempo indaga sulla relazione tra Curro e Martina. Su richiesta di María, consegna un materasso al rifugio di Padre Samuel e rimane profondamente colpita dal luogo. Ricardo, preoccupato per l'influenza che Petra esercita su Santos, trova conforto dopo una conversazione con Rómulo e riesce finalmente a riavvicinarsi a Pia…