Marcello lascia Adelaide e si riavvicina a Rosa | Il paradiso delle signore anticipazioni

Presto dell’aria di nozze che in questi giorni pervade Il paradiso delle signore rimarrà, appunto, solo l’aria. E forse neanche quella, visto che – come volevasi dimostrare – il matrimonio dell’anno tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) salterà!

La puntata della svolta sarà quella di venerdì 24 ottobre: Barbieri, dopo tanti dubbi, incertezze e tentennamenti, comunicherà alla Contessa che non se la sente di sposarla! Tutto ciò farà crollare la povera Adelaide, che proprio non se l’aspettava, e tutti a Villa Guarnieri cercheranno di manifestarle il loro affetto. Ma la notizia del mancato matrimonio avrà delle ripercussioni anche al Paradiso, con Roberto Landi (Filippo Scarafia) che dovrà cercare di gestire la curiosità dei giornalisti.

C’è da dire che Marcello, dopo una breve “sparizione”, si presenterà da Umberto (Roberto Farnesi) e gli fornirà tutti i documenti che riguardano la gestione del patrimonio di Adelaide. Poi l’uomo penserà anche di rassegnare le dimissioni dallo stesso Paradiso, mentre sul fronte privato avrà modo di parlare a lungo con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), che rappresenta la causa per cui lui non ha più voluto sposarsi.

Il toccante dialogo tra i due porterà anche a un riavvicinamento, che verrà notato da Ettore (Elia Marangon): quest’ultimo infatti vedrà insieme Rosa e Marcello e in tal senso insinuerà dei dubbi in Odile (Arianna Amadei). Ne seguirà una conversazione tra la stessa Odile e Umberto, che però verrà spiata da Adelaide: a quel punto, la nobildonna capirà il motivo per il quale Marcello l’ha lasciata e, nell’episodio del 31 ottobre, irromperà a casa sua per un drammatico chiarimento! Seguici su Instagram.