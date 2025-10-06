MARCELO lascia La Promessa | Anticipazioni uscita Jorge Casat

Un doloroso addio è in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver prestato servizio per diversi mesi nella tenuta, Marcelo (Jorge Casat) considererà chiusa la sua esperienza nel marchesato di Lujan e rassegnerà le sue dimissioni. Tale decisione farà ovviamente soffrire Teresa Villamil (Andrea del Rio), la sorella del ragazzo…

La Promessa, news: l’ultimatum di Romulo

La storyline partirà quando Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) comunicherà a Romulo Baeza (Joaquin Climent) che è necessario procedere con qualche licenziamento perché le casse de La Promessa sono ormai fortemente compromesse. Dato che non riuscirà a fornire al marchese una lista di nomi, volendo bene a tutti i suoi sottoposti, Romulo proporrà una soluzione alternativa: chiederà ai lavoratori se intendano continuare a stare nella tenuta anche senza stipendio, dando loro la possibilità, in caso contrario, di accettare altre offerte di lavoro.

Dato che ormai non avrà davvero più nulla da perdere, Alonso accetterà questa possibilità e, sorprendentemente, quasi tutti i dipendenti, a partire da Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval), vorranno restare nella residenza. Marcelo farà invece ben altre considerazioni…

La Promessa, trame: Marcelo annuncia a Teresa che vuole andare via

Eh sì: il ragazzo ricorderà infatti che, durante il suo breve soggiorno a La Promessa, ha rischiato più volte di essere rintracciato dai nemici dai quali stava scappando, in primis un collaboratore stretto del padre della “collega” Vera (Angela Echaniz), ossia il Conte de Carril y de la Vera. Proprio per questo, Marcelo farà presente a Teresa che è arrivato il momento di voltare pagina.

Per non destare troppi sospetti, Marcelo comunicherà a Romulo, uno dei pochi a conoscenza del fatto che la Villamil non è davvero sua moglie, che vuole andare via perché sia lui e sia Teresa mantengono ormai da diverso tempo i loro genitori, motivo per il quale non possono permettersi di restare entrambi senza stipendio. Ascoltato il discorso, a Baeza non resterà dunque altro da fare se non accettare le dimissioni di Marcelo, al quale specificherà che la porta della tenuta, per lui, resterà sempre aperta.

Marcelo lascia La Promessa – spoiler

Forte di un lavoro trovato in una fabbrica di Vigo, paesello ben lontano dal marchesato di Lujan e soprattutto dai suoi nemici, Marcelo saluterà dunque tutti quanti, che gli renderanno omaggio circondandolo per un’ultima volta della loro stima. Un addio, quello del giovane, che spingerà Teresa ad una nuova fase della sua vita, visto che dovrà nuovamente ripartire da zero senza contare sull’aiuto del fratello.

Con tali scene, l'attore Jorge Casat dirà addio alla sua breve esperienza nel cast della soap iberica. Tuttavia, la sua non sarà l'unica uscita di scena che destabilizzerà i telespettatori nei prossimi episodi. Continuate a seguirci…