Maria Esposito, da Rosa Ricci a Melania Rea nella nuova serie HBO

C’è un momento nella carriera di un attore in cui il personaggio smette di essere finzione e diventa responsabilità. Per Maria Esposito, quel momento sta arrivando. L’attrice, che il pubblico ha imparato ad amare come Rosa Ricci nella serie fenomeno Mare Fuori, sarà Melania Rea, la giovane donna uccisa dal marito nel 2011, protagonista di una nuova miniserie HBO.

La serie, dal titolo provvisorio Melania, sarà diretta da Stefano Mordini e porterà gli spettatori dentro una storia vera che ha commosso e indignato un intero Paese. Quattro episodi per raccontare non solo un delitto, ma anche il peso dell’amore tradito, della memoria e di chi resta. Nel ruolo di Stefano Parolisi, l’uomo che uccise la moglie nel 2011, ci sarà Daniele Rienzo, mentre Carmen Pommella e Fabio De Caro interpreteranno i genitori della vittima, custodi di una nipotina cresciuta troppo presto. Le riprese inizieranno a novembre, tra Roma, Napoli e Ascoli, là dove tutto ebbe inizio.

Per Esposito, 21 anni appena, è la sfida più delicata di sempre: calarsi nella pelle di una donna reale, lontana dai riflettori della fiction, ma impressa nella memoria collettiva. È un passaggio di maturità, un salto nel buio che coincide con un’altra tappa importante: l’uscita del film Io sono Rosa Ricci, in sala dal 30 ottobre, che racconta le origini del personaggio che l’ha resa famosa.

Da un ruolo che l'ha consacrata simbolo di ribellione giovanile a un personaggio che incarna la fragilità e la forza femminile: Maria Esposito non si limita a cambiare registro, ma si mette a nudo. Perché raccontare Melania non è solo recitare, è restituire dignità a una storia che ancora chiede ascolto.