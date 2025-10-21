Mario Oradei (ex di Roberto Landi) è il fidanzato di Caterina Rinaldi | Il paradiso delle signore anticipazioni

A Il paradiso delle signore, è ormai trascorso diverso tempo dalla fine del rapporto sentimentale tra Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Mario Oradei (Piero Cardano), tanto che quest’ultimo è sparito da parecchio dai radar della fiction daily di Rai 1. Forse però dovremmo dire “era sparito”, perché Mario sta per tornare in scena in un modo piuttosto sorprendente!

Già da un po’ si parla del fantomatico fidanzato di Caterina Rinaldi (Iuliana Calcatinci) e presto anche suo padre Fulvio (Simone Montedoro) scoprirà che sua figlia ha un “amore segreto”. Il magazziniere resterà peraltro piuttosto turbato da questa scoperta e si sfogherà con Roberto, che gli sarà d’ausilio nel superamento delle sue insicurezze.

Quello che però Landi non immaginerà minimamente è che in questa storia lui rischia di essere ben più di un semplice “consulente esterno”. Infatti, quando Caterina si deciderà a mostrare alle colleghe Veneri una fotografia del suo boyfriend, capiremo che l’uomo in questione è proprio Mario, l’ex di Roberto!

Quanto ci metterà il dirigente del Paradiso a scoprire tutto questo? Pochissimo! Le trame della prossima settimana, infatti, ci dicono che Caterina riceverà una sorpresa molto bella, ma che non lo sarà altrettanto per Roberto! Faccia a faccia in arrivo? Ne riparleremo presto…