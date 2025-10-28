Nezir fa una proposta choc a Bahar e Piril | La forza di una donna anticipazioni

Una proposta choc da parte di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) metterà in seria difficoltà Bahar (Özge Özpirinçci) e Piril (Ahu Yağtu) nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. E tutto ciò avrà inevitabilmente a che fare con il loro legame con Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk).

La Forza di una Donna, news: Nezir rapisce tutti!

La storyline comincerà quando Nezir riuscirà a rapire Bahar, con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e Piril, con i gemellini Ali e Ümer. Queste ultime, dopo aver passato del tempo insieme nel rifugio sicuro trovato da Sarp, si troveranno dunque nuovamente a convivere sotto lo stesso tetto, ma stavolta si sentiranno decisamente minacciate dalla figura di Nezir, disposto a tutto pur di vendicare la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu).

Non a caso, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, il Korkmaz Senior non esiterà a rapire nemmeno Sarp, Munir (Caner Candarlı) e Suat (Gazanfer Ündüz), i quali verranno rinchiusi tutti insieme in una zona della grande proprietà di Nezir. Col trascorrere dei giorni, il cattivo della dizi si divertirà a tormentare i suoi ospiti: ad esempio, farà in modo che Munir venga attaccato da uno sciame di api e lascerà credere a Sarp di aver fatto del male a Doruk.

La Forza di una Donna, trame: Piril vuole fare del male a Nezir

Stanca di sottostare al giogo del suo sequestratore, Piril durante una cena sembrerà quindi sul punto di fare del male a Nezir. Possiamo infatti anticiparvi che la donna riuscirà a mettersi in tasca un coltello, ma Bahar capterà le sue intenzioni e la frenerà giusto in tempo. In un successivo dialogo, la nostra protagonista dirà infatti a Piril che non è quello il modo giusto di agire, poiché potrebbe inasprire ulteriormente la situazione.

Tuttavia, col trascorrere delle ore, la faccenda si farà sempre più delicata e, promettendo di non torcere un capello a Sarp, Nezir farà a Piril e Bahar una proposta a dir poco sconcertante…

La Forza di una Donna, spoiler: Nezir fa una proposta choc a Bahar e Piril!

Eh sì: durante un confronto piuttosto teso, Nezir farà presente a Bahar e Piril che risparmierà la vita a Sarp soltanto se una di loro due accetterà di diventare sua moglie. Ovviamente, le due donne tenteranno con tutte le loro forze di non piegarsi al ricatto del Korkmaz, soprattutto quando l’uomo preciserà che chi non diventerà la sua consorte sarà libera di riprendersi il Cesmeli.

Da un lato Bahar, pur considerando chiuso il suo legame con Sarp, non vorrà però comunque legarsi a Nezir per rispetto di Nisan e Doruk. Dall’altro Piril non riuscirà a credere alla possibilità di diventare la moglie di Nezir, ossia il padre dell’ormai defunto ex fidanzato Mert.

Giocoforza, partendo da questi presupposti, Bahar e Piril si muoveranno di nuovo su due fronti opposti, non comprendendo per niente le ragioni dietro la proposta di Nezir. E le tensioni non mancheranno…