Philipp decide di lasciare il Fürstenhof! Ecco perché… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la decisione di Philipp

Da quando si è innamorato di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) è diventato una persona nuova… e ben presto ne avremo la prova! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà infatti una decisione sofferta che andrà totalmente contro i suoi interessi solo per amore della sua ex fidanzata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana ama Philipp e respinge Vincent

Dopo aver tessuto intrighi per settimane contro Ana, Philipp si è completamente trasformato, diventando un uomo migliore. Una trasformazione che, però, non è bastata! Smascherato da Vincent (Martin Walde), il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof si è infatti trovato solo contro tutti, perdendo la donna che ama. Ma il filo che la lega a quest’ultima si sarà davvero spezzato?

Inutile dire che la risposta è “no”! Benché devastata dalla scoperta degli intrighi dell’ex fidanzato, Ana non è infatti riuscita a cancellare quest’ultimo dal proprio cuore, tanto da respingere con decisione i tentativi di approccio da parte di Vincent. Non per questo, però, la ragazza sarà pronta a perdonare il suo ex…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vuole andarsene

Sarà in queste complesse circostanze che il Fürstenhof verrà nuovamente ammesso nella prestigiosa lista dei cinquecento migliori hotel del mondo: un onore che i Saalfeld decideranno di celebrare organizzando dei festeggiamenti in grande stile. E, inutile dirlo, l’organizzazione ricadrà su Philipp ed Ana…

Ebbene, per Ana sarà durissimo lavorare insieme all’uomo che ama con tutto il cuore ma di cui non può più fidarsi… e la sua sofferenza non passerà inosservata! Sarà così che – mortificato per il dolore da lui causato alla sua amata – Philipp prenderà dunque una decisione: lasciare Bichlheim, uscendo così per sempre dalla vita di Ana! Ma andrà davvero fino in fondo?

Per ora vi anticipiamo che questo appassionante triangolo ha ancora molti colpi di scena in serbo per noi… Seguici su Instagram.