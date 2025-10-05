Rosa aggredita, Adelaide senza abito da sposa! | Il paradiso delle signore anticipazioni

Intorno a metà ottobre, strani fatti succederanno a Il paradiso delle signore e il più eclatante riguarda un incontro che farà Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie): il cammino della ragazza si incrocerà con quello di un tipo inquietante che la importunerà più volte…

Il personaggio in questione si chiama Rodolfo Sacchi e, quando si farà vivo per la seconda volta, l’uomo si scontrerà con il pronto intervento di Mimmo Burgio (Vito Amato), che difenderà efficacemente Rosa. Tutto risolto? In realtà no: Sacchi tornerà all’assalto una terza volta e stavolta sarà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) a salvare la sua amica, che però ne uscirà molto scossa e avrà bisogno di un ricovero in ospedale.

Neanche a dirlo, Marcello da quel momento non riuscirà più a non pensare a Rosa. Qualcosa sta cambiando? Comunque sia, tutto questo andrà in scena mentre accadranno cose piuttosto particolari anche sull’altro fronte…

Eh sì: dopo una sorta di “sogno premonitore”, l’abito da sposa di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) risulterà fortemente danneggiato e la cosa sembrerà foriera di cattivi presagi, ma il solito Ettore Marchesi (Elia Marangon) sarà pronto ad aiutare la Contessa. Non da solo, tra l’altro: con lui ci sarà la talentuosa sorella Greta (Valentina Ghelfi), che in men che non si dica disegnerà un nuovo abito nuziale per Adelaide, ridandole il sorriso.

Ma proprio Greta, appena arrivata nella fiction daily di Rai 1, desterà qualche sospetto in Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), che deciderà di indagare su di lei. Scoprirà qualcosa?