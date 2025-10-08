Salvatore e Marcello si dicono addio | Il paradiso delle signore anticipazioni

A Il paradiso delle signore è tutto pronto per il commiato generale di cui tanto parliamo sin da prima che la nuova stagione iniziasse. E a questo punto ci sono anche le date, nodo al fazzoletto!

Salvatore ed Elvira (Clara Danese) daranno l’addio alla fiction daily di Rai 1 nelle puntate del 15 e 16 ottobre. Per entrare nei dettagli, il 15 ottobre i coniugi Amato saluteranno commossi tutti gli amici prima di lasciare per sempre Milano e trasferirsi a Sanremo, località di mare che sicuramente potrà favorire un miglioramento della salute del piccolo Andrea (affetto da un’incessante tosse che mal si concilia con una vita in Lombardia).

Il 16 ottobre, invece, assisteremo come atto finale al congedo tra i due grandi amici di sempre del Paradiso: Marcello e Salvo, che in tutti questi anni si sono adoperati per far crescere la Caffetteria, si saluteranno un’ultima volta tra bei ricordi e grandi speranze per il futuro!

Difficile che li rivedremo mai insieme, visto che l’uscita dal programma dell’attore Emanuel Caserio sembra debba considerarsi definitiva. Quel che è certo è che con queste scene si chiuderà un ciclo, visto che Emanuel e il suo Salvatore erano al Paradiso sin dalla prima puntata “daily ” (settembre 2018). Seguici su Instagram.