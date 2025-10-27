SHEILA e quel dito di troppo! | Beautiful, anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Deacon Sharpe dovrà dire addio con dolore a Sheila Carter. La donna che, a sorpresa, è diventata la sua compagna e un amore importante, è stata uccisa da Steffy Forrester dopo essersi introdotta in casa della rivale, decisa ad ammazzarla. Un comportamento che per Deacon suonerà come incomprensibile, visto che era certo che Sheila mai avrebbe messo a repentaglio la propria libertà e la sua nuova vita solo per vendicarsi di Steffy, anche se considerava quest’ultima il vero ostacolo a frapporsi tra lei e un rapporto con Finn e Hayes.

Beautiful: rivedremo Carl Ferret (Sean Whalen)

Un momento particolarmente difficile per Deacon sarà quello della cremazione del corpo della donna, prelevato dal luogo dell’accoltellamento e portato in obitorio. Ad occuparsi dell’incenerimento sarà una vecchia conoscenza per i telespettatori storici di Beautiful: Carl Ferret. Sempre interpretato da Sean Whalen, l’uomo era un tecnico di laboratorio all’ospedale universitario di Los Angeles che apparve per la prima volta durante l’anno 2007, come parte della storyline sullo scambio degli ovuli che vide Taylor Hayes partorire Jack Marone, figlio biologico di Brooke Logan (e non della donatrice inizialmente scelta dalla psichiatra e dall’allora marito, Nick Marone).

Beautiful: la storia di Carl

Carl, presente durante l’impianto gestito da Bridget Forrester, di cui era invaghito, fece da spalla alla figlia di Brooke in quei mesi difficili in cui Bridget lottava prima con l’incertezza sull’effettiva maternità del nascituro e poi con la necessità di dover rivelare l’accaduto alle due donne coinvolte. In seguito, l’uomo tornò sulla scena nel 2011 quando venne pagato da Tawny Moore per sabotare il test di paternità della bambina che Amber Moore portava in grembo e che tentava di far passare come figlio di Liam Spencer. Carl cercò di estorcere al duo madre-figlia ulteriore denaro in cambio del suo silenzio, finché la verità non venne fuori al momento della nascita di Rosie.

A distanza di molti anni, Carl – dati i suoi precedenti – non lavora più in laboratorio, ma nell’obitorio. Il suo sarà un cameo veloce, in cui non condividerà scene con personaggi con cui ebbe modo di interagire in passato ma si limiterà a svolgere la procedura di cremazione davanti a Deacon.

Beautiful, trame americane: Deacon vedrà dieci dita (e non nove) ai piedi di Sheila

Quest’ultimo, però, apparirà sconvolto quando avrà modo di notare un dettaglio sconvolgente: vedrà infatti dieci dita ai piedi di Sheila, dunque uno in più di quelli che la donna in realtà aveva. Sarà tuttavia una visione rapida, in quanto Deacon non riuscirà ad impedire che la cremazione venga portata a termine e il cadavere verrà dunque ridotto in cenere per sempre dalle fiamme.

Deacon, ovviamente, prenderà in considerazione l’idea di essersi sbagliato, ma si convincerà sempre più del fatto che quanto accaduto non sia stato uno scherzo della sua immaginazione… Seguici su Instagram.