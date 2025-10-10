Tempesta d’amore, anticipazioni 13 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 13 ottobre 2025

Helene, sopraffatta dai sensi di colpa, decide di svelare tutta la verità a Tonia riguardo al falso matrimonio. La rivelazione provoca una profonda frattura tra le due donne: Tonia, ferita e piena di rabbia, sceglie di allontanare Günther dalla sua vita. Tuttavia, nonostante Helene si sia confessata, Tonia non è ancora pronta a perdonarla, lasciando un vuoto insostenibile nel loro rapporto.

Christoph ottiene finalmente la libertà dalla prigione, e questo nuovo inizio segna anche un cambiamento nei suoi sentimenti. Tra lui e Alexandra sembra riaccendersi quel legame forte e sincero che entrambi pensavano di aver perduto.

Ana prende una decisione generosa e significativa per sostenere una causa che le sta particolarmente a cuore: offre il suo aiuto finanziario al Rifugio delle Margherite. Hildegard, dal canto suo, continua a sperare che Tom segua la strada della giustizia e si consegni alle autorità per pagare i suoi errori. Ma Tom sembra sempre più consumato dalla sua ossessione per Alexandra e così compie un gesto disperato: ruba da un ospedale un farmaco estremamente potente, aprendo la strada a conseguenze pericolose…