Tempesta d’amore, anticipazioni 16 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 16 ottobre 2025

Ana e Vincent iniziano a sospettare che i loro partner stiano celando qualcosa di importante, mentre Tonia è impegnata nella ricerca di un mezzo per il suo viaggio da sogno intorno al mondo. Nel frattempo, Michael rimane amareggiato dall’esito della cena tanto desiderata con Matteo Wiegmann.

Hildegard, durante una passeggiata al lago, scopre una lettera scritta da Tom, in cui il giovane rivela l’intenzione di sbarazzarsi di Christoph per vivere liberamente la sua storia d’amore con Alexandra… Seguici su Instagram.