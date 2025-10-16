Tempesta d’amore, anticipazioni 17 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 17 ottobre 2025
Vincent chiede scusa a Philipp dopo averlo ferito. In accordo con la polizia, Christoph si propone come esca per incastrare Tom durante l’inaugurazione della targa dedicata ad Anton Hagen, con Werner che resta al suo fianco. Günther confessa di essersi perdutamente innamorato di Helene. Theo decide di affrontare una sfida personale, provando a prendere l’ascensore da solo, e ci riesce con successo.
Natalie organizza una serata speciale per celebrare insieme a Vincent il loro anniversario di matrimonio, avvenuto anni prima. Con l’aiuto di Valentina, Greta prepara per Wiegmann la sua famosa ricetta dell’anatra all’arancia. Michael attende invano un supporto per completare il testo della canzone che ha composto. Intanto, Tom attiva l’allarme antincendio e sfrutta il caos che si genera al Fürstenhof per rapire Alexandra… Seguici su Instagram.