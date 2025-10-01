Tempesta d’amore, anticipazioni 2 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 2 ottobre 2025
Alexandra si oppone fermamente all’idea di installare telecamere nell’appartamento, ritenendo Christoph responsabile di aver aggravato la situazione. Christoph, dal canto suo, crede che Tom abbia orchestrato la propria scomparsa per incastrarlo e intende dimostrare questa teoria. Günther implora Helene di assecondarlo nel suo piano, rassicurandola che la messinscena durerà ancora solo pochi giorni.
Ana, parlando della sua passione per i cavalli, viene informata da Philipp che la tenuta dei von Thalheim era in passato una prestigiosa scuderia. Infine, Hildegard, seguendo il consiglio di Alexandra, ha fatto stampare volantini con la foto di Tom Dammann per segnalarne la sua scomparsa…