Tempesta d’amore, anticipazioni 20 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 20 ottobre 2025

Tom seda Alexandra e la trasporta in una villa abbandonata. Nel frattempo, Meyser informa Christoph che la guardia del corpo di Alexandra è stata rinvenuta priva di sensi e che probabilmente la donna è stata rapita da Tom. Helene, notando Katja e Günther insieme al pianobar, prova un forte senso di gelosia; intanto, Katja suggerisce a Günther di dichiarare i suoi sentimenti a Helene. Più tardi, l’uomo decide di seguire il consiglio.

Alexandra tenta di persuadere Tom a lasciarla andare, ma, non riuscendo nel suo intento, finge di essere ancora innamorata di lui. Nel frattempo Christoph confida a Werner e Valentina di essere profondamente preoccupato, e i due cercano di incoraggiarlo… Seguici su Instagram.