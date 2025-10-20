Tempesta d’amore, anticipazioni 21 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 21 ottobre 2025

Günther ammette a Helene di essersi innamorato di lei e si impegna al massimo per conquistarla. Nel frattempo, la polizia recupera l’ambulanza rubata, ma non riesce ancora a localizzare Tom e Alexandra.

Vincent si scusa con Philipp e si offre di aiutare Ana nella gestione della tenuta Von Talheim. Durante un confronto con Natalie, le confida di provare ancora sentimenti per Ana. Natalie, delusa, decide di lasciarlo e gli rivela di aver interferito intenzionalmente tra lui e Ana.

Valentina, osservando una foto di Tom, si rende conto di averlo visto in precedenza nella foresta…