Tempesta d’amore, anticipazioni 22 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 22 ottobre 2025

Vincent, dopo aver ascoltato le confessioni di Natalie, decide di rivelare tutto a Erik. Philipp, profondamente turbato, sceglie di confrontarsi con Ana prima che lo faccia Vincent. Valentina racconta a Christoph di aver incontrato Tom nei boschi, senza sapere ancora chi fosse, e di averlo aiutato curando la sua ferita.

Tonia confida a Helene di aver intuito che lei prova attrazione per Gunther. Katja è in preda al nervosismo per la sua partecipazione all'asta online del vigneto. Infine, Alexandra, simulando di assecondare Tom, riesce a liberarsi dalle manette approfittando della sua distrazione…