Tempesta d’amore, anticipazioni 23 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 23 ottobre 2025

Philipp confessa ad Ana di aver pagato Natalie per sedurre Vincent, cercando poi di convincerla che i suoi sentimenti sono autentici. Ana però lo respinge senza esitazione. Nel frattempo, Alexandra resta imprigionata da Tom e ogni suo tentativo di fuga si rivela vano. Ana trova conforto sfogandosi con Nicole, mentre Natalie, pentita di ciò che ha fatto, decide di andarsene da Bichlheim. Christoph, preoccupato per la sparizione di Alexandra, crolla a causa dello stress e perde i sensi.

Una serata tra Günther e Helene si trasforma in una delusione per quest'ultima. Nicole, furiosa, manda via Philipp dall'appartamento. Alexandra riesce momentaneamente a prendere il telefono di Tom, ma lui si accorge subito e la immobilizza nuovamente. Intanto, Lale nasconde a Theo una lettera di grande importanza. Tonia, ormai pronta per partire, incoraggia Helene a vivere con maggiore libertà. Tom, in una svolta oscura e inquietante, droga Alexandra e la lega sopra un altare macabro…