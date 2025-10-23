Tempesta d’amore, anticipazioni 24 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 24 ottobre 2025

Alexandra è tenuta prigioniera da Tom, il quale ha intenzione di morire insieme a lei in un gesto drammatico, simile a Romeo e Giulietta. Nel frattempo, Valentina individua su una mappa il possibile luogo del nascondiglio di Tom. L’uomo, travestito da infermiere, riesce ad introdursi in ospedale con l’obiettivo di rubare dei medicinali, ma viene fermato da Christoph.

Il commissario cerca inutilmente di ottenere informazioni da Tom sul posto in cui si trovi Alexandra. Quest'ultima, ancora in cattività, si ferisce nel tentativo disperato di liberarsi. Philipp prende la decisione di restare in hotel per cercare di riconquistare Ana. Helene abbandona Gunther e parte per un'avventura con l'amica Tonia. Infine, Lale consegna una lettera a Theo, che però decide di non aprirla…