Tempesta d’amore, anticipazioni 27 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 27 ottobre 2025

Ana si ritrova ad essere la beneficiaria dell’eredità di Wilma, un evento che porta con sé un misto di emozioni e nuove responsabilità. Nel frattempo, Vincent prende una posizione ferma e perentoria, intimando a Philipp di andarsene, mettendo in evidenza una tensione sempre molto forte tra i due. Günther, invece, decide di abbandonare Bichlheim.

Yvonne interviene in difesa di Ana, suggerendo a Philipp di non essere troppo insistente con lei e consigliandogli di offrirle il tempo necessario per affrontare la delicata situazione. Contemporaneamente, Katja si trova messa alle strette da nuove difficoltà finanziarie legate alla gestione della sua azienda vinicola, che impongono ulteriori spese e soluzioni. Infine, Christoph, Werner e Valentina riescono finalmente a rintracciare Alexandra…