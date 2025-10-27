Tempesta d’amore, anticipazioni 28 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 28 ottobre 2025

Alexandra viene salvata all’ultimo momento, con Christoph che rimane costantemente al suo fianco, ribadendole il suo amore. Ana, amareggiata, prende in considerazione l’idea di rinunciare all’eredità di Wilma, mentre Yvonne e Michael si dimostrano solidali con Philipp, provocando la furia di Nicole. Quest’ultima trova un alleato in Erik. Proprio mentre Christoph è pronto ad accompagnare Alexandra nella clinica per iniziare la riabilitazione, si inginocchia improvvisamente e le chiede di sposarlo… Seguici su Instagram.