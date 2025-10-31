Tempesta d’amore, anticipazioni 3 novembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 3 novembre 2025

Ana confessa a Christoph di essere responsabile per la caduta dello scaffale in cantina, assicurando che si occuperà di risarcire tutti i danni. Nel frattempo, Yvonne scopre sul suo telefono alcune foto della serata trascorsa insieme a Michael, Nicole ed Erik. Werner informa Alfons che il ritratto del Salone Blu è misteriosamente scomparso, mentre Alfons aggiunge che è stato appena avvisato della sparizione di una navetta dal garage.

In hotel, Lale racconta a Theo della sua disavventura con la scala e, poco dopo, individua nella sala adiacente l’ospite che aveva aiutato lei e Stella, indicando l‘uomo al ragazzo. Tuttavia, Theo confessa di non voler farsi notare da quell’ospite, rivelando che si tratta di Theodor, suo padre…. Seguici su Instagram.