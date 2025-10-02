Tempesta d’amore, anticipazioni 3 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 3 ottobre 2025

Vincent interroga Ana sul motivo per cui lo avrebbe lasciato, insinuando che mirasse solo alla sua eredità, e la ragazza inizia a nutrire dei dubbi. Decide di confidarsi con Natalie e Philipp, ma entrambi cercano di manipolare la situazione a loro vantaggio. Nel frattempo, Alexandra organizza una festa al Liebling per il compleanno di Christoph e gli regala un paio di gemelli. Natalie vorrebbe rivelare a Vincent di aver mentito ad Ana, ma non trova il coraggio di farlo.

Successivamente, i due trascorrono del tempo insieme, passeggiano vicino al lago, si rifugiano in un fienile e finiscono per scambiarsi un bacio. Intanto, Katja accompagna Werner a pescare e, nella neve, si imbatte in un candeliere macchiato di sangue. Immediatamente sospetta che si tratti dell'arma con cui è stato commesso l'omicidio di Tom…