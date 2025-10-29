Tempesta d’amore, anticipazioni 30 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 30 ottobre 2025

Nella hall dell’hotel, Philipp, visibilmente ubriaco, dichiara ancora una volta il suo amore ad Ana. Successivamente, viene ammonito ufficialmente da Werner a causa del suo comportamento. Nel frattempo, Lale registra un video di fitness con Stella. Con l’aiuto di Vincent, Ana riesce a trovare un modo per ottenere il perdono del signor Finkenstein.

Durante una cena in compagnia, Michael, Nicole, Erik e Yvonne si lasciano andare del tutto. Il mattino seguente, Erik e Nicole si ritrovano nello stesso letto, mentre Yvonne e Michael si risvegliano nell’ambulatorio…. Seguici su Instagram.