Tempesta d’amore, anticipazioni 31 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 31 ottobre 2025

Nicole ed Erik si svegliano insieme nel letto della Baita Romantica, entrambi vittime, proprio come Michael e Yvonne, di un’amnesia. Cercano di ricostruire gli eventi e sarà Katja a insospettirsi quando scopre che hanno consumato i suoi funghi. Intanto, Lale viene a sapere che Stella le ha mentito: aveva già visto i suoi video di fitness. Per spiegarsi, la cameriera rivela il suo desiderio di intraprendere la carriera di fitness influencer.

Ana e Katja gestiscono la delicata situazione con Finkenstein, offrendo a cena un vino raro e molto pregiato. Tuttavia, Philipp combina un guaio in cantina, rompendo l’unica bottiglia disponibile di quel vino. Il giovane responsabile amministrativo è sul punto di confessare tutto a Christoph, ma Ana interviene e si prende la responsabilità dell’accaduto… Seguici su Instagram.