Tempesta d’amore, anticipazioni 7 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 7 ottobre 2025

Katja rivela a Werner di aver comunicato alla polizia informazioni riguardanti il candelabro, una mossa che potrebbe avere conseguenze significative. Nel frattempo, Ana condivide con Philipp che Nicole non si è mostrata contraria alle sue proposte relative al progetto di ristrutturazione della tenuta di proprietà della famiglia Von Thalheim, lasciando intendere un possibile supporto implicito.

Meyser aggiorna Alexandra su nuovi sviluppi cruciali: l’analisi ha confermato che il sangue trovato sia sul candelabro sia nella baita appartiene a Tom. Inoltre, le impronte digitali rilevate sul candelabro appartengono a Christoph, portando inevitabilmente all’annuncio ufficiale della sua incriminazione, aprendo scenari che potrebbero complicare ulteriormente la situazione… Seguici su Instagram.