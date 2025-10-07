Tempesta d’amore, anticipazioni 8 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 8 ottobre 2025

Christoph si trova in carcere e sul candeliere, che il Commissario Meyser considera l’arma del delitto, sono presenti esclusivamente le sue impronte. Alexandra, incaricata di difendere il suo ex compagno, è assalita da mille dubbi. Nel frattempo, Ana e Philipp incontrano il signor Seidl, amministratore della Tenuta von Thalheim. Werner, certo dell’innocenza di Christoph, sprona Alexandra a fare il possibile per difenderlo.

Katja e Greta si dedicano a trovare combinazioni insolite tra cibi e vini da presentare nel seminario che stanno organizzando. Katja sogna di portare avanti il suo vecchio desiderio di acquistare una casa vinicola. Dopo aver parlato con il signor Seidl, Ana si convince che il proprio futuro sia legato alla tenuta von Thalheim, mentre Philipp, deciso, le fa una proposta di matrimonio… Seguici su Instagram.