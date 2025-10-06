Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025
Nonostante le giustificazioni di Günther, Tonia rimane scettica e si rivolge a Helene. A questo punto la Richter non può più mentire e confessa all’amica tutta la verità…
Ana e Natalie si prendono cura di un pony malato, avvicinandosi. Quando la Alves offre all’amica supporto economico, la Junghans viene sopraffatta dai sensi di colpa…
Sconvolta dalla scoperta delle bugie di Günther, Tonia chiude i rapporti con quest’ultimo.
Valentina arriva a sorpresa al Fürstenhof per passare del tempo col suo amato nonno Werner e concedersi una piccola vacanza. Quando però Greta si ritrova senza personale, la ragazza non esita ad aiutare, rivelando di avere affinato le proprie qualità di cuoca!
Ana è sempre più felice con Philipp, ma poi scopre che quest’ultimo aveva finanziato il rifugio per animali di Natalie ben prima dell’arrivo al Fürstenhof della donna…
Günther tenta in ogni modo di riconquistare Tonia, nonostante lo scetticismo di Helene. Poco dopo, però, quest’ultima si rende conto che anche Tonia sta soffrendo per la separazione e decide di mediare tra i due ex fidanzati…
Michael ha un incontro con un famoso compositore, che sembra però più interessato alle ricette di Greta che alla musica!
Furioso per il fallimento del suo piano di dividere Alexandra e Christoph, Tom decide di rapire la sua amata…
Philipp si giustifica a fatica con Ana, ma non riesce a convincere Vincent, che lo aggredisce!
Tonia perdona Helene e concede una nuova chance alla loro amicizia. A quel punto la Richter decide di aiutare Günther a riconquistare Tonia, rendendo felice l’uomo. Ma sarà davvero la Schiffer la donna giusta per lui?
Valentina aiuta Michael ad accontentare il bizzarro compositore, con risultati inaspettati…
Ana scopre che Vincent ha aggredito Philipp e pretende che il veterinario si scusi con Brandes!
Rapita da Tom, Alexandra si ritrova prigioniera in un casolare, alla mercé del suo folle ex fidanzato…
Durante un incontro con Helene, Günther si innamora improvvisamente di lei! Un avvenimento che non sfugge a Nicole…
Philipp viene tormentato dagli incubi e confessa ad Ana di non sopportare l’idea di poterla un giorno perdere.
Nicole cerca di mettere in guardia Helene da Günther. E così, quando la Richter vede il suo amato flirtare con Katja, trae le proprie conclusioni. Poco dopo, però, l'uomo le fa una dichiarazione d'amore inaspettata…