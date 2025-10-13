Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025

Vincent confessa a Natalie di amare ancora Ana. A quel punto la Junghans non riesce più a mentire e confessa al veterinario tutta la verità!

Helene rimane profondamente colpita dalla dichiarazione d’amore di Günther, ma respinge comunque quest’ultimo. L’uomo, però, non si dà per vinto…

Vincent è sconvolto dalla rivelazione di Natalie e chiede alla fidanzata di confermare le sue parole anche davanti ad Ana. Nel frattempo quest’ultima – ignara di tutto – sogna un futuro insieme a Philipp.

Helene è riluttante all’idea di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Günther, sia per la scarsa fiducia nei confronti di quest’ultimo, sia per rispetto nei confronti di Tonia.

Prigioniera di Tom e senza nessuna possibilità di fuga, Alexandra tenta di convincere il suo ex a lasciarla andare, ma senza successo.

Alfons consegna a Lale una lettera da parte del padre di Theo. Temendo che il fidanzato finisca per avere una ricaduta a causa delle vecchie ferite causate dal genitore, la ragazza decide di nascondere la busta.

Philipp scopre che Natalie lo ha smascherato e tenta il tutto per tutto pur di parlare con Ana prima di Vincent…

Dopo aver ricevuto la benedizione di Tonia e aver assistito ad un gesto di generosità da parte di Günther, Helene decide di concedere a quest’ultimo una chance.

Ormai completamente fuori controllo e ossessionato dalla storia di “Romeo e Giulietta”, Tom decide di uccidere Alexandra e poi suicidarsi…

Ana scopre finalmente tutte le bugie di Philipp, restandone devastata. Sconvolta e ferita, la ragazza chiude i rapporti con il suo futuro sposo e cerca conforto tra le braccia della madre.

Helene trascorre una piacevole serata in casa insieme a Günther, salvo poi rendersi conto che avrebbe preferito uscire a godersi la vita. E così, quando l’indomani Tonia le parla del suo imminente giro del mondo, la Richter capisce cosa vuole davvero dalla vita…

Lale confessa a Theo di avergli nascosto la lettera di suo padre. Il ragazzo si mostra comprensivo con la fidanzata, ma non sa se vuole davvero leggere le parole del genitore.

Tom si introduce in ospedale per rubare dei potenti farmaci, ma viene sorpreso da Christoph!

Mentre Ana si scusa con Vincent per non avergli creduto, Philipp confessa a Yvonne di essere comunque determinato a restare a Bichlheim e riconquistare Ana…

Helene capisce che i suoi sentimenti per Günther non sono abbastanza forti e tronca la relazione con l’uomo. Finalmente libera di decidere della propria vita, la donna prende una decisione inaspettata…

Mentre Vincent affronta Philipp, Ana riceve finalmente l‘eredità di Wilma. Sopraffatta da quella ricchezza inaspettata, la ragazza inizia a mostrare segni di paranoia…

Superato lo shock per la rottura con Helene, Günther lascia il Fürstenhof per lanciarsi in una nuova avventura!

Tom viene finalmente arrestato, ma di Alexandra non vi è alcuna traccia e l'uomo rifiuta di rivelare dove tenga nascosta la donna…