Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025

Mentre Vincent affronta Philipp, Ana riceve finalmente l‘eredità di Wilma. Sopraffatta da quella ricchezza inaspettata, la ragazza inizia a mostrare segni di paranoia…

Superato lo shock per la rottura con Helene, Günther lascia il Fürstenhof per lanciarsi in una nuova avventura!

Vincent insinua in Ana il dubbio che i suoi sentimenti per Philipp fossero legati alla gratitudine verso il ragazzo per averle salvato la vita anni prima. In seguito ad un sogno, però, la Alves si rende conto che il suo amore per Brandes era ed è reale…

Valentina capisce che Werner sente la mancanza di Helene e si offre di fermarsi più a lungo al Fürstenhof per stare vicina al nonno. Lui, però, declina l’offerta.

Grazie ad un salvataggio in extremis, Alexandra viene liberata e condotta in ospedale. Per Tom, invece, è in arrivo la reclusione in un ospedale psichiatrico…

Yvonne e Michael sembrano credere che Philipp abbia un lato buono, finendo per scontrarsi con Erik e Nicole, che sono invece di tutt’altro avviso. Proprio questa discussione porta Klee e la Alves ad avvicinarsi ulteriormente…

Nicole ringrazia Vincent per aver aperto gli occhi ad Ana su Philipp e si rende conto che il veterinario è ancora innamorato della ragazza…

Al Fürstenhof arriva una giovane donna di nome Stella, che rivela essere una grande fan di Lale…

Non riuscendo a dimenticare Philipp, Ana dà le dimissioni per non dover più incontrare il suo ex sul lavoro.

Nicole invita Yvonne ed Erik a casa per una serata a quattro con Michael… con conseguenze inaspettate!

Philipp vede Ana gettare nel lago la pietra simbolo del loro amore. Disperato, Brandes affoga il suo dolore nell’alcol…

Stella sfrutta ogni occasione per avvicinarsi a Lale, il suo grande idolo!

Al settimo cielo per essersi ricongiunto con la sua Alexandra, Christoph fa a quest’ultima una proposta di matrimonio!

Vedendo Philipp completamente ubriaco, Ana rinuncia ad un importante appuntamento di lavoro per stargli vicina.

Michael, Yvonne, Erik e Nicole si risvegliano dopo la loro serata a quattro con una totale amnesia, ritrovandosi in situazioni a dir poco compromettenti. Cosa sarà successo tra loro?

Ormai fuori controllo, Philipp commette un grave errore che potrebbe costargli il lavoro… Seguici su Instagram.