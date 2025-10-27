Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025

Theo si offre di pulire le cantine, riuscendo a superare la sua claustrofobia!

Per proteggere Philipp, Ana si assume la colpa del danno causato dal suo ex.

Mentre Michael scopre di aver servito inavvertitamente dei funghi allucinogeni ai suoi amici, Erik teme di aver fatto l’amore con Nicole sotto effetto della droga…

Al Fürstenhof arriva Theodor Licht Senior, il padre di Theo!

Philipp scopre che Ana voleva dare le dimissioni e inizia a sperare che la sua ex lo ami ancora…

Sconvolto dall’arrivo di suo padre, Theo cerca in ogni modo di evitare quest’ultimo, arrivando a darsi malato.

Vincent e Philipp cercando entrambi di aiutare Ana, finendo per scontrarsi ancora una volta.

Yvonne, Erik, Michael e Nicole continuano a scoprire nuovi dettagli sulla loro notte di follia, rimanendone sconvolti.

Grazie al supporto di Christoph, Theo trova il coraggio di affrontare suo padre. L’incontro, però, non va secondo le aspettative…

Philipp è costretto ad ammettere che Ana non riesce più a fidarsi di lui. Ciononostante, il ragazzo si rende conto che la Alves lo ha reso un uomo migliore.

Yvonne, Erik, Michael e Nicole provano a far sparire le prove dei guai combinati durante la loro folle notte, ritrovandosi in situazioni compromettenti.

Theo è positivamente sorpreso dal padre e decide di invitare quest’ultimo a cena.

Vincent è determinato a lottare per il suo amore per Ana per prepara una sorpresa romantica per lei. Katja, però, frena il suo entusiasmo con una rivelazione…

Werner e Christoph scoprono che il Fürstenhof è stato nuovamente ammesso tra i cinquecento migliori hotel del mondo e organizzano una festa insieme ai dipendenti dell’hotel.

Erik prova a concentrarsi su Yvonne, ma è tormentato dai ricordi della sua notte con Nicole…

Ana respinge Vincent, ma non è sicura di essere pronta a concedere a Philipp una nuova chance.

Lavorando insieme ad Ana ad un progetto per il Fürstenhof, Philipp si rende conto di quanto la ragazza soffra per causa sua e decide di licenziarsi!

Erik continua ad evitare l’intimità con Yvonne e mantiene contemporaneamente le distanze da Nicole. Finendo per far insospettire la moglie…

Tra Vincent e Philipp si arriva all'ennesimo scontro. Esasperata, Ana rimprovera duramente i suoi due spasimanti.