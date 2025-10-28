Tempesta d’amore: arriva STELLA! E avrà un’ossessione malata per… | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: fan pericolosa per Lale

Un’interessantissima novità è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Dopo l’uscita del diabolico Tom Dammann (Milan Marcus), nelle puntate della soap presto in onda in Italia assisteremo infatti all’ingresso in scena di un altro personaggio destinato ad essere protagonista di un’ossessione pericolosa. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: arriva Stella Johanson

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi abbiamo appena assistito alla conclusione della lunga e drammatica storyline legata a Tom Dammann, un personaggio decisamente complesso capace di dare vita ad un vero e proprio thriller che ha rischiato di rovinare per sempre le vite di molti personaggi. Ed il suo non sarà l’ultimo caso di “ossessione malata”…

Nei prossimi giorni in quel del Fürstenhof comparirà infatti una giovane donna apparentemente innocua che si candiderà per un posto di cameriera ai piani all’hotel: Stella Johanson. Non sarà però il lavoro a portarla a Bichlheim!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Stella ossessionata da Lale

Scopriremo infatti che la ragazza è una grandissima fan di Lale Ceylan (Yeliz Simsek), che – come sappiamo – è molto attiva come fitness influencer. Purtroppo, però, quella di Stella non sarà una semplice ammirazione…

Ben presto risulterà infatti evidente che la Johanson ha per la Ceylan una vera e propria ossessione che la porterà non solo a commettere delle azioni inqualificabili, ma anche a diventare una vera e propria rivale di Theo Licht (Lukas Leibe), il compagno di Lale…

Tempesta d’amore, casting news: Daniela Galbo interpreta Stella Johanson

Il personaggio di Stella Johanson verrà interpretato da Daniela Galbo, attrice e doppiatrice tedesca classe 1995. Dopo numerose partecipazioni in serie televisive tedesche di grande notorietà – tra cui Tatort, Wilsberg e SOKO Wismar – la Galbo debutterà a Tempesta d’amore con il suo primo ruolo continuativo in una soap opera. La sua, infatti, non sarà una semplice comparsata…

Come anticipato, il personaggio di Stella Johanson entrerà infatti in scena nel corso della puntata 4257 e resterà in scena per ben 35 puntate, dando vita ad una storyline molto interessante destinata a lasciare il segno…