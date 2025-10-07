Tempesta d’amore: Tom rapisce Alexandra! E inizia l’incubo… | Anticipazioni italiane

L’incubo di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta per iniziare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la bella imprenditrice scoprirà infatti fino a che punto amore ossessivo e gelosia malata condizioneranno le azioni di Tom Dammann (Milan Marcus). E le conseguenze saranno a dir poco drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom viene smascherato

Per lunghi giorni la drammatica scomparsa di Tom Dammann ha gettatto il Fürstenhof nell’angoscia, facendo temere il peggio per l’ex chauffer dell’hotel. Presto, però, tutto cambierà! A causa di una leggerezza, l’uomo verrà infatti immortalato dalle telecamere di sorveglianza dei Saalfeld, i quali potranno così dimostrare che non solo l’uomo è vivo e vegeto, ma è chiaramente affetto da gravi disturbi. E a quel punto tutto cambierà…

Mentre Christoph Saalfeld (Dietrich Adam) verrà scarcerato e potrà ricongiungersi con Alexandra (con cui riesploderà l’amore), Hildegard (Antje Hagen) proverà in ogni modo a mettersi in contatto con l’amato pronipote, arrivando a lasciare a quest’ultimo una lettera nella speranza di convincerlo a consegnarsi. Tutto, però, sarà inutile…

Benché profondamente toccato dalle parole della prozia, Tom sarà infatti sempre più ossessionato dall’amore per Alexandra e l’odio verso Christoph. Uno stato che peggiorerà ulteriormente quando l’uomo si renderà conto che la sua amata si è riavvicinata all’odiato rivale. E a quel punto Dammann cadrà definitivamente vittima della propria follia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom rapisce Alexandra

Determinato a legare a sé per sempre la Schwarzbach, l’ex chauffeur del Fürstenhof orchestrerà infatti un nuovo diabolico piano: si infiltrerà tra il personale ospedaliero per mettere le mano su alcuni farmaci e poter salire indisturbato su un’ambulanza. E così – dopo aver provocato un lieve malore ad Alexandra – Tom potrà finalmente trovarsi faccia a faccia con la sua amata…

Inutile dire che la donna resterà sconvolta nel trovarsi di fronte il suo folle ex fidanzato. Prima che possa chiedere aiuto, però, Dammann la narcotizzerà per poi condurla in gran segreto in un rifugio. E così, quando poche ore dopo Alexandra si sveglierà legata in un casolare abbandonato, si renderà finalmente conto che il suo ex è ormai totalmente fuori controllo. Cos’avrà in mente quest’ultimo?

Per ora vi anticipiamo che con il rapimento di Alexandra avrà inizio l'ultima fase dell'appassionante arco narrativo con al centro il personaggio di Tom Dammann. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore!