Tempesta d’amore: Tonia scopre tutte le bugie di Helene e Günther! | Anticipazioni italiane

Tenere in piedi a lungo un fragile castello di bugie non è semplice… neanche per un bugiardo seriale come Günther Sonnbichler (Johann Schuler)! Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando vedremo il fratello di Alfons (Sepp Schauer) venire finalmente smascherato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Günther si tradisce

Nonostante la sua evoluzione in positivo grazie all’influenza della figlia Vanessa (Jeannine Gaspar), Günther ha mantenuto l’odiosa abitudine di mentire senza pudore per raggiungere i propri obiettivi. E poco importa se così facendo ferisce le persone a lui care!

Come sappiamo, l’uomo ha infatti fatto credere alla fidanzata Tonia Schiffer (Sandra Steffl) di essere sposato con Helene Richter (Sabine Werner), coinvolgendo così quest’ultima nelle sue macchinazioni. Purtroppo per lui, però, la situazione finirà per sfuggirgli di mano….

La riluttanza di Helene a prestarsi al gioco nonché i suoi evidenti sentimenti per Günther finiranno infatti per far insospettire Tonia. E sarà proprio allora che l’uomo commetterà un errore fatale…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene confessa tutto a Tonia

Nel tentativo di convincere la fidanzata di non provare più nulla per la moglie, Sonnbichler si toglierà infatti la fede dal dito… peccato solo che sull’anello non ci sia scritto il nome della Richter! Un errore che costerà caro all’uomo…

Di fronte alle poco credibili giustificazioni del suo amato, Tonia capirà infatti finalmente che Günther le sta mentendo e si rivolgerà dunque all’unica persona di cui si fida: la sua amica Helene! E a quel punto quest’ultima non potrà più mentire…

Sarà così che la Richter rivelerà alla Schiller tutte le menzogne e gli inganni in cui Günther l'ha suo malgrado coinvolta, facendo finalmente crollare l'odioso castello di bugie costruito dall'uomo. E, inutile dirlo, le conseguenze non si faranno attendere…