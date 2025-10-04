Tempesta d’amore: torneo di freccette, ecco chi vincerà! | Anticipazioni italiane

Chi vincerà il torneo di freccette del Fürstenhof? Da qualche giorno questo dubbio sta scatenando rivalità e gelosie, regalandoci grandi risate. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il vincitore verrà finalmente annunciato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael ha un incidente

Da quando a Bichlheim è stato indetto un torneo di freccette con un allettante premio in palio, al Fürstenhof si è scatenato il caos! Spinti dal desiderio di trionfare, amici, colleghi e coniugi si sono infatti ritrovati a competere usando ogni mezzo pur di prevalere. Ed i risultati non si sono fatti attendere…

Come sappiamo, tra i giocatori più determinati vi sono i coniugi Klee, per cui la competizione sportiva è passata in secondo piano rispetto al desiderio di battere il proprio compagno. E così – mentre Yvonne (Tanja Lanäus) si è alleata con la bravissima Greta (Laura Osswald), Erik (Sven Waasner) ha ribattuto entrando in squadra con Michael (Erich Altenkopf). Proprio quando quest’ultimo sembrerà finalmente sulla buona strada per acquisire una tecnica vincente, però, un incidente rovinerà tutto. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole sostituisce Michael e vince!

Costretto al ritiro a causa di un grave infortunio al polso, il medico si sentirà profondamente in colpa per aver “abbandonato” Erik e deciderà così di trovare un degno sostituto per fare squadra con l’amico: Nicole (Dionne Wudu). Ma quest’ultima sarà all’altezza del compito?

Ebbene, inizialmente la risposta sembrerà essere “no”! La Alves non mostrerà infatti nessuna ambizione né spirito competitivo, nonostante gli sforzi di Michael e Erik. Alla fine, però, non solo la donna cambierà atteggiamento, ma si rivelerà decisiva nella finale del torneo… tanto da portare inaspettatamente la sua squadra alla vittoria!

Inizierà proprio qui un improvviso avvicinamento tra Erik e Nicole, destinato a portare non poco scompiglio nelle rispettive coppie dei due personaggi. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.