Un posto al sole, anticipazioni 10 ottobre 2025: Marina in uno stato di angoscia

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 10 ottobre 2025

Guido (Germano Bellavia) si impegna con ostinazione nel tentativo, purtroppo vano, di riconquistare la fiducia di Mariella (Antonella Prisco); fatto sta che ogni suo sforzo sembra non bastare a sanare il rapporto ormai compromesso. Nel frattempo, Castrese (Peppe Romano) si ritrova intrappolato in una spirale di solitudine profonda e opprimente, una condizione che lo trascina verso un abisso di amarezza e disperazione dal quale sembra quasi impossibile che possa risalire contando solo sulle proprie forze.

All’oscuro dei sottili intrighi orchestrati da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dal carcere, Marina (Nina Soldano) si trova a vivere momenti di intensa angoscia, tormentata dall’incertezza e dall’attesa di notizie riguardanti il suo stato di salute; la situazione non fa altro che alimentare il suo crescente rancore nei confronti dei Gagliotti.

Parallelamente, Rossella (Giorgia Gianetiempo), mossa dalle migliori intenzioni, sarà costretta a fare i conti con una dolorosa consapevolezza: lei e Riccardo (Mauro Racanati), nonostante tutto, potrebbero non essere mai in grado di instaurare una vera e sincera amicizia…