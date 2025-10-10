Un posto al sole, anticipazioni 13 ottobre 2025: Castrese in ospedale, Espedito nega qualsiasi problema

Vittorio Rossani 10 Ottobre 2025

Mariella, Castrese e Sasà / Un posto al sole (foto RAI)
Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 13 ottobre 2025

Aiutato dal fratello, Castrese (Peppe Romano) viene trasportato d'urgenza in ospedale. Tuttavia, l'atteggiamento ostinato di Espedito (Antonio Conte), determinato a negare l'esistenza di un problema reale, rischia di spingere Mariella (Antonella Prisco) a fare una rivelazione che l'uomo non è pronto ad affrontare. Nel frattempo, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), dalla cella, scopre che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari, mentre il piano di Marina (Nina Soldano) entra in azione mettendo immediatamente Vinicio (Gianluca Spagnoli) sotto pressione….