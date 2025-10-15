Un posto al sole, trama 16 ottobre 2025: Claudia turbata dopo la richiesta di Mariella

Vittorio Rossani 15 Ottobre 2025

Claudia Costa / Giada Desideri di Un posto al sole (foto RAI)
Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 16 ottobre 2025

Con un gesto carico di romanticismo e con l'intento di fare chiarezza, Pino (Antimo Casertano) prova a ricostruire il legame con Rosa (Daniela Ioia), mentre Damiano (Luigi Miele) fatica ad accettare la conclusione della sua relazione con Viola (Ilenia Lazzarin). Claudia (Giada Desideri) rimane sorpresa e turbata dalla richiesta di Mariella (Antonella Prisco) di porre fine all'amicizia con Guido (Germano Bellavia). Manuela (Gina Amarante) si prepara ad affrontare il suo ultimo esame universitario…