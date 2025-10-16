Un posto al sole, anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa segue il suo cuore!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 17 ottobre 2025
Rosa (Daniela Ioia), combattuta tra Pino (Antimo Casertano) e Damiano (Luigi Miele) e confusa sui propri sentimenti, sembra finalmente pronta a seguire ciò che le detta il cuore. Anche se il rapporto con Gianluca (Flavio Gismondi) sembra fare progressi, Alberto (Maurizio Aiello) rimane inconsapevole della seria dipendenza del figlio dall’alcol.
Giulia (Marina Tagliaferri), temendo di lasciare Luca (Luigi Di Fiore) da solo a casa, troverà conforto e aiuto da Renato (Marzio Honorato). Nel frattempo, Alfredo (Mario Grazio Balzano) continua a evitare Cotugno (Walter Melchionda), sempre più in difficoltà per la mancanza del suo fidato maggiordomo… Seguici su Instagram.