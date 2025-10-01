Un posto al sole, anticipazioni 2 ottobre 2025: Eduardo, qualcuno vuole ostacolarlo!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 2 ottobre 2025
Grazie all’impegno di Rosa (Daniela Ioia), Eduardo (Fiorenzo Madonna) riesce finalmente ad assicurarsi un colloquio di lavoro, ma qualcuno nell’ombra cerca di ostacolarlo…
Gennaro (Carlo Caracciolo) osserva con soddisfazione quanto Vinicio (Gianluca Spagnoli) stia diventando sempre più simile a lui, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Ludovico si ritrovano nuovamente nel mirino di Rosario.
Nel frattempo, Micaela e Manuela (Gina Amarante) riescono a convincere Elena (Valentina Pace) a registrare una puntata pilota del programma radiofonico, ma la situazione rischia di prendere una brutta piega… Seguici su Instagram.