Un posto al sole, anticipazioni 20 ottobre 2025: Rosa, dopo la passione, deve scegliere

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 20 ottobre 2025
Dopo essersi lasciata trascinare dalla passione con Damiano (Luigi Miele), Rosa (Daniela Ioia) si trova davanti a una scelta cruciale: rifugiarsi nella stabilità rassicurante del rapporto con Pino (Antimo Casertano) o seguire il cuore e inseguire l’amore della sua vita. Nel frattempo, un inaspettato successo professionale permette a Riccardo Crovi (Mauro Racanati) di ritrovare un’ottima intesa con Rossella (Giorgia Gianetiempo), risvegliando in Nunzio (Vladimir Randazzo) una lieve gelosia.
Intanto, sopraffatto dai sensi di colpa e spinto da un affetto genuino verso Cotugno (Walter Melchionda), Alfredo (Mario Grazio Balzano) decide di tornare alla dimora del barone. Tuttavia, le cose non andranno secondo i suoi desideri…