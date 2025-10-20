Un posto al sole, trama 21 ottobre 2025: Pino, tarda il chiarimento di Rosa…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 21 ottobre 2025
Pino (Antimo Casertano) rimane in attesa di un chiarimento da parte di Rosa (Daniela Ioia), ma questo tarda ad arrivare, lasciandolo in una crescente incertezza. Rosa, d’altro canto, sembra essere sopraffatta da un turbine di emozioni contrastanti che le impediscono di affrontare con chiarezza la situazione.
Cotugno (Walter Melchionda), messo al corrente del raggiro orchestrato dal maggiordomo, decide di affrontare Alfredo (Mario Grazio Balzano) in maniera diretta e senza giri di parole. Infine, Renato (Marzio Honorato) vive un momento di sollievo con il tanto atteso ritorno di Raffaele (Patrizio Rispo) a Palazzo, che sembra riportare con sé un senso di normalità e pace…