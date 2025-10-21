Un posto al sole, anticipazioni 22 ottobre 2025: Marina deve convincere Roberto Ferri

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 22 ottobre 2025

Rosa (Daniela Ioia) è molto agitata per quanto accaduto con Damiano (Luigi Miele) e per l’imminente processo del fratello. Eduardo (Fiorenzo Madonna), determinato e ottimista, cerca di infondere coraggio sia a lei che a Clara (Imma Pirone), convinto che tutto si risolverà per il meglio. Intanto, Castrese (Peppe Romano) sembra più deciso che mai a riprendersi ciò che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) gli ha sottratto.

L'avvocato La Rocca elabora una strategia che potrebbe risolvere le questioni legali di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma Marina (Nina Soldano) sarà in grado di convincere il marito ad accettarla? Guido (Germano Bellavia) intanto cerca di rassicurare Alfredo (Mario Grazio Balzano), garantendogli che Cotugno (Walter Melchionda) non attuerà alcuna vendetta; in realtà il barone, all'apparenza tranquillo, sta già tramando nell'ombra…