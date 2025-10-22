Un posto al sole, anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca sospetta di Gianluca

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 23 ottobre 2025

Gianluca cerca in tutti i modi di mantenere segreta la sua dipendenza dall’alcol, ma comincia a farsi strada nei pensieri di Luca il sospetto che qualcosa nella vita del suo “figlioccio” non stia andando per il verso giusto. Nel frattempo, Eduardo si ritrova sempre più spesso a fronteggiare le provocazioni incessanti e pungenti di Peppe, trovando ogni giorno più difficile mantenere il controllo e non cedere alla tensione.

Clara attraverserà un periodo particolarmente delicato, segnato da una crisi profonda. Alfredo, invece, si troverà di fronte a una sfida cruciale per la sua lealtà: il barone Cotugno gli chiederà una prova concreta della sua fedeltà, ma sarà davvero disposto a spingersi fino al punto di rubare del cibo a Guido per soddisfare le richieste del suo padrone?…