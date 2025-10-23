Un posto al sole, anticipazioni 24 ottobre 2025: patteggiamento per Ferri?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 24 ottobre 2025
Luca (Luigi Di Fiore) condivide le sue preoccupazioni riguardo alla possibile dipendenza dall’alcol di Gianluca (Flavio Gismondi) anche con Giulia (Marina Tagliaferri), ma entrambi vengono tranquillizzati dal giovane.
Nel frattempo, l’avvocato La Rocca, dopo essere finalmente riuscito a ottenere gli arresti domiciliari per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), cerca con il supporto di Marina (Nina Soldano) e Filippo (Michelangelo Tommaso) di convincere l’imprenditore ad accettare un patteggiamento.
Infine, il programma radiofonico condotto da Micaela e Manuela (Gina Amarante) si avvicina alla conclusione, coincidente con il prossimo ritorno di Michele (Alberto Rossi). Quale delle due gemelle prenderà posto al suo fianco per la conduzione?…