Un posto al sole anticipazioni 27 ottobre 2025: una sorpresa per Gennaro Gagliotti

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 27 ottobre 2025

La crescente preoccupazione di Alberto (Maurizio Aiello) e Luca (Luigi Di Fiore) riguardo alla direzione che Gianluca (Flavio Gismondi) sembra prendere rischia di aggiungere ulteriori pressioni al giovane. Nel frattempo, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è determinato a non optare per il patteggiamento e affronta un confronto diretto con Marina (Nina Soldano).

Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) si troverà di fronte a una sorpresa del tutto inattesa. La lotta senza esclusione di colpi tra Manuela e Micaela (Gina Amarante) per il controllo del programma "Mica e Michi" continuerà a infiammarsi…